Scuole dell' infanzia a Pisa | pubblicate le graduatorie definitive dei richiedenti per l' anno scolastico 2026 2027
Sono state pubblicate le graduatorie definitive dei richiedenti per le scuole dell'infanzia di Pisa per l'anno scolastico 20262027. Le liste comprendono i nomi dei bambini ammessi e i criteri di assegnazione delle iscrizioni. La pubblicazione avviene dopo la conclusione delle procedure di verifica e valutazione delle domande presentate. Le famiglie interessate possono consultare le graduatorie tramite i canali ufficiali del comune o presso le strutture scolastiche coinvolte.
Sono state approvate e pubblicate le graduatorie definitive dei richiedenti le scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 20262027. Le graduatorie sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Pisa e sui siti web di ciascun istituto comprensivo del territorio.Nel rispetto della. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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