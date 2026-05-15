Scuola Don Bosco revocata la chiusura temporanea

La chiusura temporanea della scuola Don Bosco di via Dante ad Agrigento è stata revocata. Il sindaco ha firmato un’ordinanza che annulla il provvedimento, che era stato adottato nei giorni scorsi. La decisione segue il completamento dei lavori di ripristino necessari a causa di una perdita idrica. La scuola può tornare a essere operativa senza restrizioni. La riapertura avviene in seguito all’intervento di riparazione che ha risolto le problematiche emerse.

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