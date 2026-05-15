Scuola Don Bosco revocata la chiusura temporanea
La chiusura temporanea della scuola Don Bosco di via Dante ad Agrigento è stata revocata. Il sindaco ha firmato un’ordinanza che annulla il provvedimento, che era stato adottato nei giorni scorsi. La decisione segue il completamento dei lavori di ripristino necessari a causa di una perdita idrica. La scuola può tornare a essere operativa senza restrizioni. La riapertura avviene in seguito all’intervento di riparazione che ha risolto le problematiche emerse.
Revocata la chiusura temporanea della scuola Don Bosco di via Dante ad Agrigento. Il sindaco ha firmato l'ordinanza che annulla il provvedimento di chiusura disposto nei giorni scorsi, dopo il completamento dei lavori di ripristino resi necessari da una perdita idrica. La vicenda era iniziata con. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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