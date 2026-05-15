Il 15 maggio 2026 si svolge ad Arezzo un concorso di pittura rivolto a studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del comune. Il progetto mira a coinvolgere i giovani nello sviluppo delle proprie capacità artistiche e a valorizzare il talento tra i più giovani. L'iniziativa si rivolge a studenti delle scuole locali e prevede la partecipazione con opere che riflettano i temi proposti dagli organizzatori. La partecipazione è aperta a tutte le scuole dell’area comunale.

Arezzo, 15 maggio 2026 – Un progetto volto a promuovere l’arte e la creatività, destinato alle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado del Comune di Arezzo. “Scopri i tesori di Arezzo”, questo è il titolo del concorso di pittura indetto nel mese di marzo dalla Presidenza del Consiglio Comunale che sensibile alle tematiche artistiche ha deciso di coinvolgere gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, dando loro l’occasione di osservare più a fondo ciò che ci circonda per scoprire angoli nascosti di Arezzo. Arezzo è una città bellissima, ricca di opere d'arte e di veri e propri tesori. Ed allora perché non promuovere un concorso di pittura per una valorizzazione della creatività degli studenti aretini? In ogni scuola c'è un giovane artista che un giorno potrebbe diventare un grande pittore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Scopri i tesori di Arezzo”, il concorso di pittura per giovani studenti

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Concorso di Pittura Scopri i tesori di Arezzo

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