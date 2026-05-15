Scontro auto-scooter all' incrocio tra via Italica e viale Marconi

Oggi nel primo pomeriggio si è verificato un incidente all'incrocio tra via Italica e viale Marconi, coinvolgendo un'auto e uno scooter. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stata una mancata precedenza a causare l'impatto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i soccorsi sanitari, che hanno assistito i coinvolti. Al momento non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte o eventuali sanzioni.

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