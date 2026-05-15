Sconfinamenti per la pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento di Ancona il Cogevo mette tutto in mano agli avvocati

Oggi ad Ancona si è tenuta una conferenza stampa presso la sede del Cogevo, incentrata su una questione riguardante i limiti alla pesca di molluschi bivalvi nel compartimento locale. Durante l’incontro, si è discusso di un’interpretazione considerata errata relativa alla mancata proroga di una deroga prevista da un regolamento regionale. La decisione di affidare la questione ai legali è stata annunciata durante l’evento, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici del ricorso o sulle implicazioni legali.

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