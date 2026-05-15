Sconfinamenti per la pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento di Ancona il Cogevo mette tutto in mano agli avvocati
Oggi ad Ancona si è tenuta una conferenza stampa presso la sede del Cogevo, incentrata su una questione riguardante i limiti alla pesca di molluschi bivalvi nel compartimento locale. Durante l’incontro, si è discusso di un’interpretazione considerata errata relativa alla mancata proroga di una deroga prevista da un regolamento regionale. La decisione di affidare la questione ai legali è stata annunciata durante l’evento, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici del ricorso o sulle implicazioni legali.
ANCONA – Si è svolta oggi, venerdì 15 maggio 2026, nella sede del Cogevo di Ancona, una conferenza stampa finalizzata a contestare l’interpretazione ritenuta errata, circa la mancata proroga della deroga prevista dal comma 3 dell’articolo 10 del Regolamento Regionale Marche n. 62009. Un atto che. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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