Sciopero generale in tutti i settori il 29 maggio | possibili disagi per i servizi pubblici

Il 29 maggio si prevede uno sciopero generale che coinvolgerà tutti i settori a livello nazionale, con possibili ripercussioni sui servizi pubblici anche nella città di Pisa. Le organizzazioni sindacali coinvolte includono la Confederazione Unitaria di Base, l'Associazione Difesa Lavoratrici e Lavoratori Varese e il Sindacato Generale di Base, insieme ad altri sindacati. La mobilitazione mira a protestare contro le condizioni lavorative e le politiche adottate a livello centrale, e si aspettano possibili interruzioni o rallentamenti nei servizi pubblici e nei trasporti.

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Sciopero generale in vista a livello nazionale, con riflessi quindi anche a Pisa, per il 29 maggio. A promuoverlo sono state le organizzazioni: Confederazione Unitaria di Base (Cub); Associazione Difesa Lavoratrici e Lavoratori Varese (Adl Varese); Sindacato Generale di Base (Sgb); Sindacato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SCIOPERO GENERALE - 1 Maggio - Personale dipendente Pubblico e Privato Sullo stesso argomento Leggi anche: Sciopero generale del 9 marzo: i settori a rischio e i possibili disagi In Primo Piano Lunedì 18 maggio sciopero generale di 24 ore: possibili disagi sull’intera rete. Saranno assicurate le fasce di garanzia fino alle 8,30 e poi dalle 17 alle 20. Tutti i dettagli su bit.ly/4uJhZMX #RSM #Roma #Mobilità #TrasportoPubblico #Sciop x.com Sciopero scuola il 18 maggio 2026, a rischio lezioni in tutta Italia: lunedì si fermano anche i mezziLezioni a rischio dunque in tutta Italia e in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado lungo la Penisola lunedì 18 maggio per uno sciopero ... fanpage.it Sciopero generale del 18 maggio 2026. Categorie coinvolte, trasporti a rischio e servizi garantitiSciopero generale USB il 18 maggio 2026: trasporti, scuola, sanità e PA a rischio disagi. Aerei esonerati e servizi essenziali garantiti. napolike.it