Lunedì 18 maggio 2026 si terrà uno sciopero generale proclamato dall’Unione Sindacale di Base, che coinvolgerà sia il settore pubblico sia quello privato. La manifestazione prevede possibili disagi per i trasporti, le scuole e i servizi sanitari. La mobilitazione si svolge senza indicare motivazioni specifiche, ma interesserà diverse aree di attività. La giornata di protesta potrebbe comportare cancellazioni di servizi e interruzioni nelle attività quotidiane.

Indetto uno sciopero generale per lunedì 18 maggio 2026. Lo ha proclamato l’Unione Sindacale di Base (Usb): la protesta coinvolgerà tutti i settori, pubblici e privati. Tra gli altri, potrebbero incrociare le braccia lavoratori e lavoratrici del trasporto pubblico locale e nazionale, della sanità e della scuola. Rimane escluso solo il trasporto aereo. Disagi nel trasporto ferroviario. Trenitalia non garantisce il trasporto ferroviario per 24 ore, dalle 21 del 17 maggio alle 20,59 del 18 maggio 2026: allo sciopero aderisce il personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitali Tper e Trenord. Per il trasporto Regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper, sono garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sciopero 18 maggio 2026, disagi per trasporti, scuole e sanità: le motivazioni

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