Schlein rilancia l’Europa federale | No al riarmo dei singoli Stati

Al Salone del Libro di Torino, la segretaria del Partito Democratico ha parlato del futuro dell’Europa, sottolineando la necessità di una maggiore integrazione tra gli Stati membri. Ha espresso chiaramente il suo rifiuto di un riarmo individuale da parte dei singoli paesi e ha proposto l’idea di un’Europa federale. L’intervento si è concentrato sulla possibilità di rafforzare le istituzioni europee come risposta alle sfide internazionali. La sua dichiarazione si inserisce nel dibattito sul ruolo e sulla direzione del continente nel contesto attuale.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS L’intervento al Salone del Libro di Torino. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein è intervenuta al Salone del Libro di Torino affrontando il tema del futuro dell’Europa in uno scenario internazionale sempre più instabile. Nel suo discorso ha evidenziato come l’Unione Europea rischi oggi di essere marginalizzata dalle tensioni economiche e militari globali, se non sarà capace di rafforzare la propria integrazione politica. “Serve un’Europa federale”. Secondo Schlein, l’Europa dovrebbe compiere un salto di qualità verso una struttura più unita e coesa, puntando su un modello federale. La leader dem ha ribadito la necessità di superare il principio dell’unanimità e il sistema dei veti nazionali, considerati ostacoli alle decisioni rapide ed efficaci. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Schlein rilancia l’Europa federale: “No al riarmo dei singoli Stati” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ue, Schlein: “Serve un’Europa federale, non la corsa al riarmo”La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein è intervenuta al Salone del Libro di Torino parlando del ruolo dell’Europa davanti alle tensioni... Schlein a Stati Uniti d'Europa: A questo Governo manca completamente una visione europeista – Il videoIl movimento di Gianni Alemanno confluirà in Futuro nazionale: pronto l’asse sovranista con il nuovo partito di Vannacci Vittorio Feltri al curaro su... Ue, Schlein: Serve un’Europa federale, non la corsa al riarmo(LaPresse) La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein è intervenuta al Salone del Libro di Torino parlando del ruolo dell’Europa davanti ... stream24.ilsole24ore.com Schlein vede Obama, una sfida progressista per rilanciare il modello EuropaMentre a Roma il segretario di Stato americano Marco Rubio incontrava la premier Giorgia Meloni, a Toronto la segretaria Pd Elly Schlein si preparava al colloquio con l'ex presidente degli Stati Uniti ... ansa.it