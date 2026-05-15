Schianto all' incrocio sotto la pioggia un' auto vola nel fossato | due donne ferite

Nel pomeriggio di venerdì 15, un incidente si è verificato all’incrocio di via Pomposa, vicino a Cocomaro di Focomorto. Due auto sono entrate in collisione, probabilmente a causa di una mancata precedenza, e una di queste è finita nel fossato. Il maltempo ha accompagnato l’incidente, con la pioggia che ha reso le condizioni della strada scivolose. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza alle due donne coinvolte, entrambe trasportate in ospedale.

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