Schianto all' incrocio sotto la pioggia un' auto vola nel fossato | due donne ferite

Da ferraratoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di venerdì 15, un incidente si è verificato all’incrocio di via Pomposa, vicino a Cocomaro di Focomorto. Due auto sono entrate in collisione, probabilmente a causa di una mancata precedenza, e una di queste è finita nel fossato. Il maltempo ha accompagnato l’incidente, con la pioggia che ha reso le condizioni della strada scivolose. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza alle due donne coinvolte, entrambe trasportate in ospedale.

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Schianto all’incrocio, forse per una mancata precedenza. E’ quanto è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 15, lungo via Pomposa, all’altezza dell’abitato di Cocomaro di Focomorto. Intorno alle 13, all’intersezione con via Scorsuro, due vetture – una Opel Corsa e una Ford Puma – si sono scontrate: a. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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