Scavi di Pompei scoperta l'identità di una vittima dell'eruzione | era un medico scappava insieme ai suoi strumenti

Da fanpage.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recenti analisi condotte nell'area dell'Orto dei Fuggiaschi nel Parco Archeologico di Pompei hanno portato alla luce l'identità di una delle vittime dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Gli esperti hanno scoperto che si trattava di un medico, trovato con i suoi strumenti ancora presenti e in posizione di fuga. Questa scoperta fornisce nuovi dettagli sulla vita di chi ha perso la vita durante la catastrofe e sulla presenza di professionisti tra le vittime.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I nuovi studi nel cosiddetto Orto dei Fuggiaschi del Parco Archeologico di Pompei hanno svelato l'identità di una delle vittime dell'eruzione del Vesuvio del 79 dopo Cristo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Pompei: Nuove scoperte dall’Orto dei Fuggiaschi, emerge l’identità di una vittima, era un medico

Video Pompei: Nuove scoperte dall’Orto dei Fuggiaschi, emerge l’identità di una vittima, era un medico

Sullo stesso argomento

Medico in fuga dall'eruzione di Pompei: nel calco i suoi "strumenti del mestiere"A oltre duemila anni di distanza, le indagini diagnostiche condotte su un calco dell'Orto dei Fuggiaschi hanno restituito un dettaglio rimasto...

“Scoperta l’identità dell’inventore dei Bitcoin, Satoshi Nakamoto è Adam Back”: lui smentisceSecondo un'inchiesta del New York Times, dietro il leggendario pseudonimo di Satoshi Nakamoto, l'inventore dei Bitcoin, ci sarebbe il 55enne Adam...

scavi di pompei scavi di pompei scopertaScavi di Pompei, identificata vittima all'Orto dei Fuggiaschi: era un medicoA Pompei, a distanza di oltre sessant’anni dallo scavo dell’Orto dei Fuggiaschi, una nuova scoperta consente oggi di dare un’identità professionale a una delle vittime dell’eruzione del Vesuvio del 79 ... ilroma.net

Nuova scoperta agli scavi di Pompei: la fuga di una vittima ricostruita grazie all’AiL'intelligenza artificiale ha ricostruito la disperata fuga durante l’eruzione di Pompei. Le vittime sono due: resti di uomini ritrovati nel corso dei recenti scavi nell'area della necropoli di Porta ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web