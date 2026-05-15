Scavi di Pompei scoperta l'identità di una vittima dell'eruzione | era un medico scappava insieme ai suoi strumenti
Recenti analisi condotte nell'area dell'Orto dei Fuggiaschi nel Parco Archeologico di Pompei hanno portato alla luce l'identità di una delle vittime dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Gli esperti hanno scoperto che si trattava di un medico, trovato con i suoi strumenti ancora presenti e in posizione di fuga. Questa scoperta fornisce nuovi dettagli sulla vita di chi ha perso la vita durante la catastrofe e sulla presenza di professionisti tra le vittime.
I nuovi studi nel cosiddetto Orto dei Fuggiaschi del Parco Archeologico di Pompei hanno svelato l'identità di una delle vittime dell'eruzione del Vesuvio del 79 dopo Cristo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Pompei: Nuove scoperte dall’Orto dei Fuggiaschi, emerge l’identità di una vittima, era un medico
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