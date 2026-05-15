Sassuolo riaperta la ciclabile sotto il Ponte Veggia

Da modenatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sassuolo, il tratto della pista ciclabile del Percorso Natura sotto il Ponte Veggia è stato riaperto e ora può essere percorso dai cittadini. La riapertura è stata annunciata ufficialmente e il percorso è di nuovo accessibile per chi desidera utilizzarlo. La ciclabile, che si trova in prossimità del ponte, è stata rimessa a disposizione del pubblico dopo un periodo di chiusura. La riapertura permette di riprendere l’uso regolare del tratto per chi svolge attività sportive o si sposta in bicicletta.

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"Il tratto della pista ciclabile del Percorso Natura, in corrispondenza del ponte di Veggia, è ufficialmente riaperto e nuovamente percorribile dai cittadini".Con queste parole il Sindaco di Sassuolo, Matteo Mesini, ha confermato il ripristino della piena funzionalità di uno dei collegamenti più. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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