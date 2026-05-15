Sassuolo riaperta la ciclabile sotto il Ponte Veggia

A Sassuolo, il tratto della pista ciclabile del Percorso Natura sotto il Ponte Veggia è stato riaperto e ora può essere percorso dai cittadini. La riapertura è stata annunciata ufficialmente e il percorso è di nuovo accessibile per chi desidera utilizzarlo. La ciclabile, che si trova in prossimità del ponte, è stata rimessa a disposizione del pubblico dopo un periodo di chiusura. La riapertura permette di riprendere l’uso regolare del tratto per chi svolge attività sportive o si sposta in bicicletta.

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