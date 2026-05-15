Sassuolo-Lecce domenica 17 maggio 2026 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Da infobetting.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio 2026 alle ore 18:00 si svolge la partita tra Sassuolo e Lecce, penultima giornata di Serie A. La sfida si disputa nello stadio di casa del Sassuolo. Le formazioni ufficiali sono state comunicate. La partita assume particolare rilevanza per il Lecce, che cerca punti fondamentali nella lotta per evitare la retrocessione. Sono disponibili quote e pronostici relativi all’incontro. La sfida si svolge in un momento chiave della stagione per entrambe le squadre.

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Il Sassuolo ospita il Lecce nel programma della penultima giornata di Serie A in un match che conta soprattutto per gli ospiti nell’ambito della lotta salvezza. Il Sassuolo in effetti si presenta a questa sfida con grande serenità dopo aver disputato un campionato decisamente al di sopra delle aspettative, e intende solo salutare il proprio. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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