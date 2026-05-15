Sassuolo-Lecce domenica 17 maggio 2026 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domenica 17 maggio 2026 alle ore 18:00 si svolge la partita tra Sassuolo e Lecce, penultima giornata di Serie A. La sfida si disputa nello stadio di casa del Sassuolo. Le formazioni ufficiali sono state comunicate. La partita assume particolare rilevanza per il Lecce, che cerca punti fondamentali nella lotta per evitare la retrocessione. Sono disponibili quote e pronostici relativi all’incontro. La sfida si svolge in un momento chiave della stagione per entrambe le squadre.

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