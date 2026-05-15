Sanità pubblica e appalti parte la mobilitazione Cgil | oltre 300 persone all’incontro

La Cgil ha avviato una mobilitazione incentrata su due leggi di iniziativa popolare, una relativa alla sanità pubblica e l’altra agli appalti. Questa iniziativa ha visto una partecipazione significativa, con oltre 300 persone presenti all’incontro organizzato dall’organizzazione sindacale. L’evento ha rappresentato il punto di partenza di una serie di azioni volte a sostenere le proposte di modifica delle normative in questi settori.

Parte con una forte partecipazione la mobilitazione della Cgil per le due leggi d’iniziativa popolare dedicate a sanità pubblica e appalti. Oltre 300 tra delegati e cittadini hanno riempito il Salone Polverelli della Cgil di Rimini per l’avvio della campagna di raccolta firme, in un incontro che. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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