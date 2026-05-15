Sanità e appalti la Cgil Forlì-Cesena lancia la raccolta firme | Difendiamo i servizi e il lavoro

La Cgil Forlì-Cesena ha avviato una campagna di raccolta firme dedicata alla sanità pubblica e al sistema degli appalti. Durante l’assemblea generale delle assemblee generali, i rappresentanti sindacali hanno sottolineato la rilevanza di questi temi per il funzionamento dei servizi pubblici e la tutela dei posti di lavoro. La mobilitazione mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a coinvolgere i cittadini in una discussione su questioni che riguardano direttamente la qualità dei servizi e le condizioni dei lavoratori.

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