Sanità e appalti la Cgil Forlì-Cesena lancia la raccolta firme | Difendiamo i servizi e il lavoro

Da cesenatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cgil Forlì-Cesena ha avviato una campagna di raccolta firme dedicata alla sanità pubblica e al sistema degli appalti. Durante l’assemblea generale delle assemblee generali, i rappresentanti sindacali hanno sottolineato la rilevanza di questi temi per il funzionamento dei servizi pubblici e la tutela dei posti di lavoro. La mobilitazione mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a coinvolgere i cittadini in una discussione su questioni che riguardano direttamente la qualità dei servizi e le condizioni dei lavoratori.

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Sanità pubblica e il sistema degli appalti, due temi centrali per il futuro della società civile, oggi al centro dell’assemblea generale delle assemblee generali della Cgil Forlì-Cesena. La prima proposta di legge, sulla tutela della sanità pubblica– illustrata questa mattina da Daniela. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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