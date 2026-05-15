SaniDays | screening gratuiti tra Roma e Tuscia per la prevenzione

Tra Roma e la Tuscia si svolgono quattro giornate dedicate a screening medici gratuiti rivolti alla prevenzione. Durante l’evento, i partecipanti possono sottoporsi a controlli clinici e test diagnostici senza costi. Gli specialisti saranno presenti per affrontare diversi temi relativi alla salute, tra cui controlli cardiaci, screening oncologici e analisi della vista. Le sessioni si svolgono in vari punti della zona e sono aperte a tutte le persone interessate, senza necessità di prenotazione preventiva.

? Punti chiave Come funzionano gli screening gratuiti previsti tra Roma e la Tuscia?. Quali temi medici verranno trattati dagli esperti durante i quattro giorni?. Dove si terranno gli appuntamenti specifici per i comuni della Tuscia?. Chi sono i professionisti e le istituzioni coinvolte in questa rete?.? In Breve Tappe Tuscia: Nepi il 21 maggio, Bolsena il 22 e Civita Castellana il 23 maggio.. Partecipazione 2025: 25mila visitatori e 200 eventi con 500mila visualizzazioni registrate.. Relatori: Sabrina Grillo, Andrea Rossi, Massimo Scaccabarozzi ed Enrico Cellentani al tavolo istituzionale.. Partner: Lilly Italia e Canon Medical supportano l'iniziativa insieme a Scai Comunicazione S. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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