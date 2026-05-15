Sangue sudore e due persone sulla scena del crimine | cosa dicono le tracce biologiche sul coltello analizzate dai Ris
Sul luogo del delitto, situato in un appartamento nel centro storico di Ischitella, sono state rinvenute tracce biologiche di sangue e sudore. Le analisi condotte dai Ris hanno identificato almeno due persone coinvolte, corrispondenti all’imputata e alla vittima. L’evento si è verificato il 4 marzo di due anni fa, quando la vittima è stata trovata con ferite da coltello. Le prove raccolte sul posto sono state sottoposte a rilievi per ricostruire la dinamica dei fatti.
Sangue, sudore e (almeno) due persone sulla scena del crimine: l’imputata e la vittima. È questo il quadro che restituisce l’insieme delle tracce biologiche repertate nell’appartamento di via Petrarca, nel centro storico di Ischitella, dove il 4 marzo di due anni fa, venne ucciso a coltellate il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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Sta accelerando il festival del sudore? Assolutamente schiacciato nelle ultime due settimane. reddit
ho letto parte dell intervista stavo per cadere dalla sedia DIAMETRALMENTE OPPOSTO AL TIPICO MESSAGGIO ABITUALE TRA LE RIGHE DI FURLANI ( briciole,sangue e sudore sempre..vietato sognare) . COCIRIO come stile di vita quindi @acmila x.com
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