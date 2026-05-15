Sangue sudore e due persone sulla scena del crimine | cosa dicono le tracce biologiche sul coltello analizzate dai Ris

Da foggiatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul luogo del delitto, situato in un appartamento nel centro storico di Ischitella, sono state rinvenute tracce biologiche di sangue e sudore. Le analisi condotte dai Ris hanno identificato almeno due persone coinvolte, corrispondenti all’imputata e alla vittima. L’evento si è verificato il 4 marzo di due anni fa, quando la vittima è stata trovata con ferite da coltello. Le prove raccolte sul posto sono state sottoposte a rilievi per ricostruire la dinamica dei fatti.

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Sangue, sudore e (almeno) due persone sulla scena del crimine: l’imputata e la vittima. È questo il quadro che restituisce l’insieme delle tracce biologiche repertate nell’appartamento di via Petrarca, nel centro storico di Ischitella, dove il 4 marzo di due anni fa, venne ucciso a coltellate il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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