Sangue sudore e due persone sulla scena del crimine | cosa dicono le tracce biologiche sul coltello analizzate dai Ris

Sul luogo del delitto, situato in un appartamento nel centro storico di Ischitella, sono state rinvenute tracce biologiche di sangue e sudore. Le analisi condotte dai Ris hanno identificato almeno due persone coinvolte, corrispondenti all’imputata e alla vittima. L’evento si è verificato il 4 marzo di due anni fa, quando la vittima è stata trovata con ferite da coltello. Le prove raccolte sul posto sono state sottoposte a rilievi per ricostruire la dinamica dei fatti.

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