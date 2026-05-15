Sandro Bambini è il nuovo vice presidente dell' associazione regionale allevatori

Da sondriotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo volto entra nella dirigenza dell’Associazione Regionale Allevatori della Lombardia, con l’insediamento di Sandro Bambini nel ruolo di vice presidente. La zootecnia di montagna nella zona della Valtellina si avvicina ai livelli più alti dell’organizzazione regionale, che riunisce gli allevatori della regione. La nomina è stata annunciata nelle scorse settimane e rappresenta un passo importante per la rappresentanza del settore zootecnico nella zona. La decisione riguarda direttamente gli allevatori e le attività di montagna nella regione.

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La zootecnia di montagna valtellinese entra ai vertici dell’Associazione Regionale Allevatori della Lombardia. Sandro Bambini, presidente di Coldiretti Sondrio, è stato infatti eletto vicepresidente di Aral nel corso dell’assemblea generale ordinaria che si è svolta a Salvirola, nel Cremonese, e. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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