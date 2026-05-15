Sandro Bambini è il nuovo vice presidente dell' associazione regionale allevatori

Un nuovo volto entra nella dirigenza dell’Associazione Regionale Allevatori della Lombardia, con l’insediamento di Sandro Bambini nel ruolo di vice presidente. La zootecnia di montagna nella zona della Valtellina si avvicina ai livelli più alti dell’organizzazione regionale, che riunisce gli allevatori della regione. La nomina è stata annunciata nelle scorse settimane e rappresenta un passo importante per la rappresentanza del settore zootecnico nella zona. La decisione riguarda direttamente gli allevatori e le attività di montagna nella regione.

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La zootecnia di montagna valtellinese entra ai vertici dell’Associazione Regionale Allevatori della Lombardia. Sandro Bambini, presidente di Coldiretti Sondrio, è stato infatti eletto vicepresidente di Aral nel corso dell’assemblea generale ordinaria che si è svolta a Salvirola, nel Cremonese, e. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Barbero spiega le ragioni del no al referendum sulla giustizia Malattie metaboliche rare: il Bambino Gesù incontra a Baku il Ministro della Salute dell'Azerbaigian, Teymur Musayev. Tiziano Onesti: Il trasferimento di know-how e le attività clinico-formative saranno fondamentali per il futuro della salute dei bambini osped x.com Sandro Bambini numero due degli allevatoriSONDRIO Sandro Bambini (foto) è il vicepresidente dell’Aral. La zootecnia di montagna valtellinese entra ai vertici dell’Associazione regionale allevatori ... ilgiorno.it Sondrio ai vertici della zootecnia regionale Sandro Bambini è il nuovo Vicepresidente AralLa zootecnia di montagna valtellinese entra ai vertici dell’Associazione Regionale Allevatori della Lombardia. Sandro ... valtellinanews.it