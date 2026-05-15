Sandro Bambini è il nuovo vice presidente dell' associazione regionale allevatori

Da sondriotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rappresentante della zootecnia di montagna valtellinese è stato nominato vice presidente dell'Associazione Regionale Allevatori della Lombardia. La nomina riguarda un settore che coinvolge allevatori e operatori della montagna della regione. La nomina è stata annunciata recentemente e si inserisce all’interno di un processo di rinnovamento all’interno dell’associazione. La figura scelta avrà il compito di rappresentare gli interessi degli allevatori della zona e di partecipare alle decisioni organizzative dell’ente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La zootecnia di montagna valtellinese entra ai vertici dell’Associazione Regionale Allevatori della Lombardia. Sandro Bambini, presidente di Coldiretti Sondrio, è stato infatti eletto vicepresidente di Aral nel corso dell’assemblea generale ordinaria che si è svolta a Salvirola, nel Cremonese, e. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Barbero spiega le ragioni del no al referendum sulla giustizia

Video Barbero spiega le ragioni del no al referendum sulla giustizia

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Sandro Bambini numero due degli allevatori

sandro bambini sandro bambini è ilSandro Bambini numero due degli allevatoriSONDRIO Sandro Bambini (foto) è il vicepresidente dell’Aral. La zootecnia di montagna valtellinese entra ai vertici dell’Associazione regionale allevatori ... ilgiorno.it

sandro bambini sandro bambini è ilSondrio ai vertici della zootecnia regionale Sandro Bambini è il nuovo Vicepresidente AralLa zootecnia di montagna valtellinese entra ai vertici dell’Associazione Regionale Allevatori della Lombardia. Sandro ... valtellinanews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web