Sandro Bambini è il nuovo vice presidente dell' associazione regionale allevatori

Un rappresentante della zootecnia di montagna valtellinese è stato nominato vice presidente dell'Associazione Regionale Allevatori della Lombardia. La nomina riguarda un settore che coinvolge allevatori e operatori della montagna della regione. La nomina è stata annunciata recentemente e si inserisce all’interno di un processo di rinnovamento all’interno dell’associazione. La figura scelta avrà il compito di rappresentare gli interessi degli allevatori della zona e di partecipare alle decisioni organizzative dell’ente.

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La zootecnia di montagna valtellinese entra ai vertici dell’Associazione Regionale Allevatori della Lombardia. Sandro Bambini, presidente di Coldiretti Sondrio, è stato infatti eletto vicepresidente di Aral nel corso dell’assemblea generale ordinaria che si è svolta a Salvirola, nel Cremonese, e. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Barbero spiega le ragioni del no al referendum sulla giustizia Sullo stesso argomento Leggi anche: Sandro Bambini numero due degli allevatori Intanto Bluebell TREVALLION sta in ospedale senza i suoi genitori cui è stata tolta contro ogni legge in vigore….chi non sa proteggere i bambini….figuriamoci gli adulti! Venga ad informarsi…il 23 maggio prossimo x.com Sandro Bambini numero due degli allevatoriSONDRIO Sandro Bambini (foto) è il vicepresidente dell’Aral. La zootecnia di montagna valtellinese entra ai vertici dell’Associazione regionale allevatori ... ilgiorno.it Sondrio ai vertici della zootecnia regionale Sandro Bambini è il nuovo Vicepresidente AralLa zootecnia di montagna valtellinese entra ai vertici dell’Associazione Regionale Allevatori della Lombardia. Sandro ... valtellinanews.it