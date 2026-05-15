Sandro Bambini è il nuovo vice presidente dell' associazione regionale allevatori
Un rappresentante della zootecnia di montagna valtellinese è stato nominato vice presidente dell'Associazione Regionale Allevatori della Lombardia. La nomina riguarda un settore che coinvolge allevatori e operatori della montagna della regione. La nomina è stata annunciata recentemente e si inserisce all’interno di un processo di rinnovamento all’interno dell’associazione. La figura scelta avrà il compito di rappresentare gli interessi degli allevatori della zona e di partecipare alle decisioni organizzative dell’ente.
La zootecnia di montagna valtellinese entra ai vertici dell’Associazione Regionale Allevatori della Lombardia. Sandro Bambini, presidente di Coldiretti Sondrio, è stato infatti eletto vicepresidente di Aral nel corso dell’assemblea generale ordinaria che si è svolta a Salvirola, nel Cremonese, e. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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