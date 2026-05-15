Il Borussia Dortmund ha annunciato il rinnovo del contratto con Samuele Inácio fino al 2029. Il giovane calciatore italiano, figlio di un ex giocatore brasiliano che ha trascorso molti anni in Italia, continuerà a far parte della rosa del club tedesco per i prossimi anni. La società ha deciso di prolungare l’accordo con l’attaccante, che si era unito al club nelle ultime stagioni, consolidando così il suo ruolo tra le promesse del calcio europeo.

Il Borussia Dortmund blinda l’azzurrino Samuele In á cio, figlio dell’ex giocatore brasiliano Inacio Pià, che ha giocato tanti anni in Italia. Il club tedesco ha rinnovato il contratto dell’ attaccante 18enne fino al 30 giugno 2029. “Con le sue capacità e il suo potenziale, Samu è uno dei più grandi talenti della sua fascia d’età a livello mondiale. Siamo convinti che con la sua dedizione e qualità potrà diventare un giocatore eccezionale – ha sottolineato il direttore sportivo Lars Ricken – E’ una parte importante della crescita della nostra squadra, ed è per questo che siamo lieti di esserci assicurati le sue prestazioni a lungo termine”.... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Samuele Inácio, il talento italiano rinnova con il Borussia Dortmund fino al 2029

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BVB Starlet Samuele Inácio Joins Excellence Sport as Contract Extension Nears

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