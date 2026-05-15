Negli ultimi tempi, in alcune zone della Francia, sono stati organizzati banchetti con carne di cinghiale allo spiedo, salumi e vini locali, durante i quali si sono ascoltate canzoni di artisti francesi e la Marsigliese. Questi incontri sono stati messi sotto accusa dall’estrema sinistra del paese, che li ha definiti come manifestazioni di fascismo. Le iniziative coinvolgono gruppi di persone che condividono cibo, musica e tradizioni, ma sono state oggetto di contestazioni politiche e sociali.

I banchetti gioiosi a base cinghiale allo spiedo, salumi e vini locali in cui i convitati intonano canzoni di Sardou, Aznavour e la Marsigliese sono sotto accusa. Le Figaro riporta che Le Canon Français, società di eventi che organizza banchetti conviviali, festosi e tipicamente francesi in tutta la Francia, è diventata il bersaglio ossessivo dell’estrema sinistra. Da poco più di un anno, la società è parzialmente finanziata da Odyssée Impact, un fondo di investimento creato dal miliardario conservatore Pierre-Édouard Stérin. Da allora, è stata oggetto di attacchi incessanti. Banchetti tradizionali in Francia, salumi canti e inno nel mirino.... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Salumi, canti e Marsigliese, l’ultima follia dell’estrema sinistra francese: carne, prosciutto e buon vino aborriti in quanto “fascisti”

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