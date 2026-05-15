All'apertura del Salone del Libro, Unpli ha presentato le proprie iniziative editoriali legate al mondo delle Pro Loco. Durante l'evento, sono stati illustrati i progetti e le pubblicazioni realizzate dall'associazione per valorizzare il patrimonio locale e promuovere le attività delle Pro Loco. La presentazione si è svolta in un contesto di confronto tra operatori del settore e rappresentanti istituzionali, con l'obiettivo di rafforzare la conoscenza delle iniziative in corso.

Torino, 15 mag. (Adnkronos) - Unpli, l'Unione delle Pro Loco d'Italia protagonista al Salone Internazionale del Libro di Torino dove, ospite nello stand del Fuis (Federazione Unitaria Italiana Scrittori), nella mattinata ha presentato le pubblicazioni del mondo Pro Loco con progetti editoriali di tre regioni d'Italia: Basilicata, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige. “La partecipazione dell'Unpli al Salone Internazionale del Libro di Torino è stata l'occasione per dare l'opportunità a tante Pro Loco di presentare le iniziative editoriali, di valorizzazione del territorio e di ricerca storica e artistica, inoltre nello spazio espositivo Rai Libri è stato presentato il libro realizzato con Beppe Convertini, Il Paese delle Tradizioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Salone Libro, Unpli presenta le iniziative editoriali del mondo Pro Loco

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