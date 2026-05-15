Salone del Libro l’appello dello scrittore Gavazzeni ai famigliari dei cecchini del weekend | Chi sa parli

Da ilfattoquotidiano.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Salone del Libro, uno scrittore ha rivolto un appello alle famiglie dei presunti cecchini coinvolti nel weekend, chiedendo a chi abbia conoscenza di eventuali coinvolgimenti di parlare. In particolare, ha rivolto un appello a madri, mogli e sorelle che potrebbero sapere se i loro parenti abbiano partecipato a spari contro civili innocenti a Sarajevo. L’autore ha invitato queste persone a farsi avanti per fornire informazioni sulle azioni di cui potrebbero essere a conoscenza.

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“Ci sono madri, mogli, sorelle che sanno che i propri parenti sono andati a sparare alla gente inerme di Sarajevo, chiedo a queste persone di farsi avanti”. Dal salone del libro di Torino, Ezio Gavazzeni, autore del libro inchiesta “I Cecchini del weekend” (ed. Paperfirst), lancia un appello ai famigliari dei "cecchini del weekend". Il lavoro di indagine giornalistica di Gavazzeni ha portato all’apertura di un’inchiesta della procura di Milano e ha dovuto fronteggiare un “muro di omertà” che piano piano si sta sgretolando. “Questo è un libro che fa vedere come un’inchiesta giornalistica possa dare esca a un’inchiesta giudiziaria, e non il... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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