Sala Consilina dice addio a Pasquale Morello | la data dei funerali

Sala Consilina si prepara a salutare per l'ultima volta Pasquale Morello, un giovane di 31 anni deceduto in un incidente stradale mentre percorreva una strada tra due località. La cerimonia funebre si terrà domani, sabato 16 maggio, e la comunità si riunirà per rendere omaggio alla memoria della persona scomparsa. La notizia ha suscitato emozioni tra i residenti, che si sono stretti intorno alla famiglia e agli amici del ragazzo.

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