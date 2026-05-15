Sala Consilina dice addio a Pasquale Morello | la data dei funerali
Sala Consilina si prepara a salutare per l'ultima volta Pasquale Morello, un giovane di 31 anni deceduto in un incidente stradale mentre percorreva una strada tra due località. La cerimonia funebre si terrà domani, sabato 16 maggio, e la comunità si riunirà per rendere omaggio alla memoria della persona scomparsa. La notizia ha suscitato emozioni tra i residenti, che si sono stretti intorno alla famiglia e agli amici del ragazzo.
La città di Sala Consilina domani (sabato 16 maggio) si stringerà nel dolore per dare l’ultimo saluto a Pasquale Morello, il 31enne tragicamente scomparso in un incidente stradale mentre viaggiava in moto lungo il tratto compreso tra Silla di Sassano e Trinità. La salma, proveniente dall’ospedale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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