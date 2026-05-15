Sabato 16 maggio alle 18 | Festival del Maggio | Emmanuel Tjeknavorian dirige Haydn e Mahler
Sabato 16 maggio alle 18 si terrà il Festival del Maggio, con un concerto diretto da Emmanuel Tjeknavorian. La serata comprenderà l’esecuzione della “Sinfonia in si bemolle maggiore Hob.” e, prima di questa, sarà proposta la “Sinfonia n. 5 in do diesis minore” di Gustav Mahler. La presenza del direttore e le composizioni in programma sono state annunciate dagli organizzatori dell’evento.
FIRENZE – Mentre nella Sala Grande del Teatro del Maggio proseguono le recite di Un ballo in maschera da lui dirette, Emmanuel Tjeknavorian sabato 16 maggio alle 18 sale sul podio della Sala Mehta, alla testa dell’Orchestra del Maggio, per un concerto nell’ambito dell’88º Festival del Maggio Musicale Fiorentino; in programma, prima della celebre “Sinfonia n. 5 in do diesis minore” di Gustav Mahler, la “Sinfonia in si bemolle maggiore Hob. I:68” di Franz Joseph Haydn, mai eseguita al Maggio. La sinfonia fu composta da Haydn probabilmente tra il 1774 e il 1775, durante il suo lungo servizio presso la corte degli Esterházy, fra le più antiche casate nobiliari ungheresi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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