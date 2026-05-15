Sabato 16 maggio alle 18 | Festival del Maggio | Emmanuel Tjeknavorian dirige Haydn e Mahler

Sabato 16 maggio alle 18 si terrà il Festival del Maggio, con un concerto diretto da Emmanuel Tjeknavorian. La serata comprenderà l’esecuzione della “Sinfonia in si bemolle maggiore Hob.” e, prima di questa, sarà proposta la “Sinfonia n. 5 in do diesis minore” di Gustav Mahler. La presenza del direttore e le composizioni in programma sono state annunciate dagli organizzatori dell’evento.

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