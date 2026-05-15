Ruud-Darderi | highlights Atp Roma

Da gazzetta.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel torneo di Roma, Casper Ruud ha dominato l’incontro contro Luciano Darderi, vincendo con un punteggio di 6-1 6-1. La partita si è svolta sul campo centrale del torneo e ha portato il giocatore norvegese alla finale degli Internazionali. Darderi ha avuto poche possibilità di reagire contro l’avversario, che ha mantenuto un ritmo costante durante tutto l’incontro. La sfida si è conclusa con la qualificazione di Ruud per l’ultimo atto del torneo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Niente da fare per Luciano Darderi. Casper Ruud si impone con facilità sul Centrale di Roma: 6-1 6-1 il punteggio finale, con il norvegese che approda alla finale degli Internazionali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ruud darderi highlights atp roma
© Gazzetta.it - Ruud-Darderi: highlights Atp Roma
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Ruud-Lehecka: gli highlights | ATP 1000 Roma

Video Ruud-Lehecka: gli highlights | ATP 1000 Roma

Sullo stesso argomento

Darderi-Ruud oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingOggi, venerdì 15 maggio, per quanto concerne l’ATP Masters 1000 di Roma, si disputeranno entrambe le semifinali del tabellone principale di singolare...

LIVE Darderi-Ruud, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro non vuole smettere di sognareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Luciano...

ruud darderi ruud darderi highlights atpRuud-Darderi: highlights Atp RomaFinisce in semifinale la corsa di Darderi a Roma. Luciano cede con un doppio 6-1 a Casper Ruud, n.25 del mondo, che conquista la quarta finale in carriera a livello 1000, la prima a Roma dove si era s ... sport.sky.it

ruud darderi ruud darderi highlights atpDarderi-Ruud all'Atp Roma, il risultato in diretta live della partitaLuciano Darderi contro Casper Ruud a caccia della sua prima finale agli Internazionali BNL d'Italia: match sospeso sul Centrale dopo 26' per pioggia sul punteggio di 4-1 per il norvegese. Si riprende ... sport.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web