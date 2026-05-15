Ruud-Darderi | highlights Atp Roma
Nel torneo di Roma, Casper Ruud ha dominato l’incontro contro Luciano Darderi, vincendo con un punteggio di 6-1 6-1. La partita si è svolta sul campo centrale del torneo e ha portato il giocatore norvegese alla finale degli Internazionali. Darderi ha avuto poche possibilità di reagire contro l’avversario, che ha mantenuto un ritmo costante durante tutto l’incontro. La sfida si è conclusa con la qualificazione di Ruud per l’ultimo atto del torneo.
Niente da fare per Luciano Darderi. Casper Ruud si impone con facilità sul Centrale di Roma: 6-1 6-1 il punteggio finale, con il norvegese che approda alla finale degli Internazionali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Ruud-Lehecka: gli highlights | ATP 1000 Roma
Sullo stesso argomento
Darderi-Ruud oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingOggi, venerdì 15 maggio, per quanto concerne l’ATP Masters 1000 di Roma, si disputeranno entrambe le semifinali del tabellone principale di singolare...
LIVE Darderi-Ruud, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro non vuole smettere di sognareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Luciano...
LIVE Rome Open ATP Semi-Finals | Ruud-Darderi and Sinner-Medvedev on the cusp of Masters 1000 final facebook
Ruud-Darderi: highlights Atp RomaFinisce in semifinale la corsa di Darderi a Roma. Luciano cede con un doppio 6-1 a Casper Ruud, n.25 del mondo, che conquista la quarta finale in carriera a livello 1000, la prima a Roma dove si era s ... sport.sky.it
Darderi-Ruud all'Atp Roma, il risultato in diretta live della partitaLuciano Darderi contro Casper Ruud a caccia della sua prima finale agli Internazionali BNL d'Italia: match sospeso sul Centrale dopo 26' per pioggia sul punteggio di 4-1 per il norvegese. Si riprende ... sport.sky.it
Le scene emozionanti per Darderi dopo aver sconfitto Jodar dopo le 2 del mattino per avanzare alle semifinali di Roma reddit