Ruud-Darderi | highlights Atp Roma

Nel torneo di Roma, Casper Ruud ha dominato l’incontro contro Luciano Darderi, vincendo con un punteggio di 6-1 6-1. La partita si è svolta sul campo centrale del torneo e ha portato il giocatore norvegese alla finale degli Internazionali. Darderi ha avuto poche possibilità di reagire contro l’avversario, che ha mantenuto un ritmo costante durante tutto l’incontro. La sfida si è conclusa con la qualificazione di Ruud per l’ultimo atto del torneo.

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