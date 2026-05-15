Ruba rame in una centrale nucleare in Germania | tradito dalla revisione auto

Un uomo ricercato dalla giustizia tedesca è stato arrestato dopo aver tentato di sottrarre circa mille metri di cavi di rame da una centrale nucleare. Il suo tentativo è stato scoperto grazie a una revisione periodica di un veicolo, che ha portato alla sua identificazione. L’indagato era già sotto osservazione per altri reati e ora si trova in custodia. La polizia ha confermato il fermo e sta approfondendo le indagini sul caso.

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