Ruba rame in una centrale nucleare in Germania | tradito dalla revisione auto
Un uomo ricercato dalla giustizia tedesca è stato arrestato dopo aver tentato di sottrarre circa mille metri di cavi di rame da una centrale nucleare. Il suo tentativo è stato scoperto grazie a una revisione periodica di un veicolo, che ha portato alla sua identificazione. L’indagato era già sotto osservazione per altri reati e ora si trova in custodia. La polizia ha confermato il fermo e sta approfondendo le indagini sul caso.
Era ricercato dalla giustizia tedesca per aver rubato mille metri di cavi di rame da una centrale nucleare. E per lui sono scattate le manette, arrestato dalla polizia stradale. È successo sull’Autostrada A4 nell’autogrill di Pero. A tradirlo è stata la sua automobile: trovata senza revisione.Il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Sullo stesso argomento
Ruba cavi di rame per 50mila euro da una centrale nucleare tedesca, arrestato a Novara: i dettagli del blitzÈ di un arresto per furto aggravato il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia Stradale di Novara, che ha dato esecuzione a un mandato di...
Fermato per la revisione scaduta, ma era ricercato per il furto in una centrale nucleare tedescaLa polizia stradale di Novara ha arrestato un uomo destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria tedesca.
Sorpresi a rubare cavi di rame nel cortile di un istituto ecclesiastico tentano la fuga ma vengono bloccati e arrestati dalla Polizia di Stato. I poliziotti della Squadra Volante, intervenuti nel quartiere San Cristoforo, hanno individuato una 23enne e un 46enne me facebook
Ruba cavi di rame per 50mila euro da una centrale nucleare tedesca, arrestato a Novara: i dettagli del blitzUn uomo è stato arrestato dalla Polizia Stradale di Novara per furto aggravato di 1000 metri di cavi di rame da una centrale nucleare tedesca. virgilio.it
Qual è il senso di continuare a rubare le ruote nel 2026 ? reddit
Marzano Appio, ruba rame sulla linea dell'Alta Velocità e poi fugge: recuperati 200 chiliUn colpo ai danni della linea ferroviaria ad alta velocità è stato sventato l'altra notte grazie al tempestivo intervento dei carabinieri della stazione di Marzano ... ilmattino.it