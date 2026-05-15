Rovereto si prepara agli Europei U18 | dalla Provincia oltre 900mila euro per il palazzetto

A Rovereto si stanno avvicinando gli Europei U18 di basket, un evento che richiede adeguate strutture sportive. Per questo motivo, la Provincia ha deciso di destinare più di 900mila euro per interventi di ristrutturazione e miglioramento del palazzetto dello sport locale. I lavori mirano a garantire le condizioni necessarie per ospitare le competizioni e le squadre giovanili provenienti da diversi paesi europei. L'intervento finanziario si inserisce in un progetto più ampio di potenziamento delle strutture sportive della zona.

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Rovereto si prepara ad accogliere il grande basket europeo giovanile e la Provincia mette sul tavolo oltre 900mila euro per rinnovare il palazzetto dello sport. La Giunta provinciale di Trento ha approvato lo stanziamento destinato alla riqualificazione dell’impianto che ospiterà le gare di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Peso: Del Pioluogo vola a 20,23 metri e punta agli Europei U18? Cosa scoprirai Quanto manca al nuovo primato assoluto della categoria? Chi sono gli altri talenti della Friulintagli Brungera in ascesa? Come...