‘Rotte verso Oriente’ presentazione del libro di Alessandro Coscia e Sergio Coppola

Lunedì 18 alle 17, nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara, si terrà la presentazione del libro ‘Rotte verso Oriente’, scritto da Alessandro Coscia e Sergio Coppola. L’evento si svolgerà in un contesto pubblico e aperto, con la partecipazione degli autori e il coinvolgimento di pubblico e stampa. La presentazione è stata annunciata attraverso comunicazioni ufficiali dell’ente organizzatore.

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Si intitola ‘Rotte verso Oriente’ il libro di Alessandro Coscia e Sergio Coppola che lunedì 18 alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara. Interverrà Alessandro Coscia, con introduzione di Marcello Girone Daloli, per il ciclo ‘Incontri con la. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Influencers, Cowardice, and the Collapse of the West Sullo stesso argomento Presentazione del libro "Da Parigi ad Hollywood" di Sergio Saraceni alla Soms di SpoltoreVenerdì 15 maggio 2026, alle ore 19, sarà presentato il libro "Da Parigi ad Hollywood", l'ultima fatica letteraria dello scrittore Sergio Saraceni,... Rotte verso Oriente: nel libro di Alessandro Coscia e Sergio Coppola intrecci tra culture e popoli differentiSi intitola Rotte verso Oriente il libro di Alessandro Coscia e Sergio Coppola che l unedì 18 maggio 2026 alle 17:00 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via ... cronacacomune.it