Rottamazione multe stradali nel decreto Fisco | cosa cambia

Nel decreto Fisco sono state apportate modifiche alla procedura di rottamazione delle multe stradali, eliminando il pagamento degli interessi sulle sanzioni. Sono stati inoltre previsti maggiori controlli sui prezzi dei carburanti. Queste novità sono state pubblicate ufficialmente e trovano applicazione immediata, con l’obiettivo di semplificare alcune procedure e rafforzare i controlli sul mercato dei carburanti. Non sono stati indicati ulteriori dettagli riguardo alle modalità di attuazione o alle tempistiche.

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