Rottamazione multe stradali nel decreto Fisco | cosa cambia
Nel decreto Fisco sono state apportate modifiche alla procedura di rottamazione delle multe stradali, eliminando il pagamento degli interessi sulle sanzioni. Sono stati inoltre previsti maggiori controlli sui prezzi dei carburanti. Queste novità sono state pubblicate ufficialmente e trovano applicazione immediata, con l’obiettivo di semplificare alcune procedure e rafforzare i controlli sul mercato dei carburanti. Non sono stati indicati ulteriori dettagli riguardo alle modalità di attuazione o alle tempistiche.
Arrivano segnali positivi per gli utenti della strada con sanzioni pendenti. Nel pomeriggio del 14 maggio è stato infatti approvato dal Senato il Decreto-legge Recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. Il provvedimento mostra al suo interno misure rilevanti in materia di rottamazione dei debiti dovuti a multe stradali, ovvero la rimozione degli interessi sul debito accumulato. All’interno del decreto è stato anche introdotto un meccanismo di ulteriore controllo ai prezzi del carburante, per verificare che gli esercenti adattino i prezzi dei distributori ai tagli delle accise introdotti come contrasto al caro-carburanti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Tutto quello che c’ é da sapere sulla rottamazione quinquies del 2026
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