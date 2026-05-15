A Roma si sono registrate oltre 400mila presenze durante il torneo, stabilendo un record di pubblico. La manifestazione ha visto una crescita del 420% negli ultimi vent’anni, confermando il successo organizzativo. A partire dal 2028, il campo centrale sarà coperto e dotato di 2000 posti in più, mentre si attende l’installazione di un tetto. L’evento ha attirato un pubblico numeroso e numerosi visitatori, segnando un momento di rilievo per la città e gli organizzatori.

Vent’anni fa varcarono la soglia del Foro Italico 77mila persone. Il torneo non era ancora un “combined event” e, soprattutto, era soltanto agli inizi di quel piano di sviluppo che lo avrebbe trasformato in un caso di studio. Ieri è stata una giornata storica per gli Internazionali: per la prima volta sono stati superati i 400mila spettatori paganti. Per celebrare il traguardo, il direttore del torneo, Paolo Lorenzi, ha consegnato una palla autografata da Sinner alla spettatrice numero 400.000. Si tratta di un incremento del 420% rispetto al 2006: impressionante. E non è finita qui: restano ancora tre giornate, sebbene i biglietti siano praticamente sold out (l’anno si chiuse con 393. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma festeggia il record di pubblico: oltre 400mila le presenze. Ed è in arrivo il tetto

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