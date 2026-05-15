Roma celebra la Giornata della Ristorazione 2026 | da Osare un raffinato incontro tra terra e mare

Roma si prepara a celebrare la Giornata della Ristorazione 2026, con un evento speciale presso il ristorante Osare. In questa giornata, il locale propone un pairing di piatti che mette in relazione tecniche di cucina e materie prime di alta qualità, con l’obiettivo di esaltare la tradizione dell’ospitalità italiana e il piacere della convivialità. L’evento si concentra sull’unione tra elementi di terra e mare, con un menu pensato per rappresentare questo equilibrio.

In occasione della Giornata della Ristorazione 2026, il ristorante Osare celebra il valore dell’ospitalità italiana e della convivialità con un pairing d’autore che racconta l’incontro tra tecnica, sensibilità gastronomica e materie prime d’eccellenza. Situato in zona Porta Pia, il locale si è rapidamente imposto nel panorama gastronomico capitolino grazie a una proposta contemporanea e identitaria, capace di rompere gli schemi attraverso originali combinazioni tra carne e pesce. A pochi mesi dall’apertura, Osare ha già conquistato il pubblico romano con una cucina creativa e audace, fondata sulla ricerca tecnica, sull’equilibrio dei sapori e su accostamenti inediti. 🔗 Leggi su Funweek.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cucina italiana: una ristorazione da record

Sullo stesso argomento

Il riso protagonista a scuola alla primaria Boschetti Alberti: Fipe celebra la Giornata della RistorazioneUna mattinata all’insegna della scoperta, della curiosità e dell’educazione alimentare quella promossa da Fipe-Confcommercio Rimini presso la scuola...

A Trappeto si celebra la giornata nazionale del mare tra tutela, innovazione e legalitàAnche a Trappeto si è celebrata la “Giornata Nazionale del Mare” nell’Aula Consiliare del Palazzo Municipale.

Roma celebra la Giornata della Ristorazione 2026: da Osare un raffinato incontro tra terra e mareIn occasione della Giornata della Ristorazione 2026, il ristorante Osare celebra il valore dell’ospitalità italiana e della convivialità con un pairing ... funweek.it

Il 16 maggio Giornata mondiale della Ristorazione, Fipe celebra valore del settore e stile di vitaA pochi giorni dall'approvazione definitiva del Senato che l'ha istituita come Legge dello Stato, Fipe-Confcommercio ha presentato oggi a Roma il programma della quarta edizione della Giornata della R ... ansa.it