A Roma si registra un aumento di interesse da parte di chi desidera investire nel campionato di basket italiano. Recentemente, Cremona ha deciso di trasferire il suo titolo sportivo nella capitale, mentre il proprietario di Trieste ha manifestato l’intenzione di spostare la propria società in un’altra città. Queste scelte si inseriscono in un quadro di cambiamenti che coinvolgono diverse squadre del massimo campionato nazionale. Le decisioni sono state comunicate ufficialmente e riguardano il futuro delle formazioni coinvolte.

Sabato 16 maggio iniziano i playoff (le fasi finali) della Serie A maschile di basket, a cui partecipano le migliori otto squadre della stagione regolare, tra le quali Trieste. È una squadra storica, ma in queste settimane ha seriamente rischiato di sparire perché il suo presidente e proprietario, lo statunitense Paul Matiasic, vuole ora puntare su Roma, una città molto ricercata tra chi vuole investire nel basket in Italia. Così tanto che un’altra squadra di Serie A, la Vanoli Cremona, ha già iniziato la procedura per trasferirsi lì. Roma è così ambita perché, assieme a Milano, è una delle due città italiane che la NBA (il campionato di basket nordamericano, molto remunerativo e importante) sta valutando per il suo nuovo torneo europeo, previsto per il 2027 ma di cui si sa ben poco. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Roma attira chi vuole investire nel basket italiano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Sullo stesso argomento

Che sono i Ctz e perché attirano chi vuole investire in titoli di StatoI Ctz sono dei titoli di Stato pensati per chi cerca degli investimenti semplici da gestire.

Nel calcio italiano investire sui giovani non conviene per leggeNel calcio italiano investire sui giovani non conviene per legge È un bellissimo esempio quello del movimento calcistico spagnolo.

Roma attira chi vuole investire nel basket italianoCremona ci trasferirà il suo titolo sportivo, e anche il proprietario di Trieste vorrebbe spostare lì la squadra ... ilpost.it