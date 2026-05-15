Durante la notte si è sviluppato un incendio nel cantiere lungo la strada statale 87, che ha causato la distruzione di una pala meccanica. L'incendio si è verificato all’interno della cabina dell’apparecchio e le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. I carabinieri stanno attualmente analizzando i resti della pala per individuare le cause dell’incendio e stanno ascoltando testimoni che potrebbero aver assistito alla scena. Nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo.

? Punti chiave Come è scoppiato il fuoco all'interno della cabina durante la notte?. Cosa stanno cercando i carabinieri tra i resti della pala?. Perché l'incendio potrebbe causare ritardi sui lavori della Statale 87?. Chi dovrà rispondere dei danni subiti dal cantiere stradale?.? In Breve Vigili del Fuoco di Benevento intervengono dopo l'allarme del sorveglianza notturno.. Carabinieri di Cerreto Sannita indagano su guasto tecnico o atto doloso.. Rogo sulla SS87 causa potenziali ritardi nei lavori di manutenzione stradale.. L'incendio ha distrutto la cabina della pala gommata dopo le ore 22.. Un incendio ha distrutto una pala meccanica nel cantiere sulla Statale 87 tra Benevento e il Molise, dopo che le fiamme hanno divorato la cabina del mezzo poco dopo le 22 di ieri sera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rogo notturno sulla SS87: pala meccanica distrutta nel cantiere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Conegliano, rogo notturno in viale Venezia: auto distrutta dalle fiamme? Cosa scoprirai Come ha fatto il fuoco a scoppiare proprio nel motore? Perché le fiamme rischiavano di distruggere anche l'auto accanto? Chi ha dato...

Pisa-Grosseto, cantiere notturno: rallentamenti sulla linea costiera? Cosa scoprirai Come cambieranno i tempi di viaggio tra Gavorrano e Campiglia Marittima? Quando inizieranno a farsi sentire i rallentamenti durante...