Rigamonti punta sul boom dei carpacci | arriva la nuova linea Angus

L'azienda alimentare ha annunciato il lancio di una nuova linea di carpacci dedicata alla carne Angus, puntando sul mercato in crescita. Negli ultimi mesi, Rigamonti ha registrato un aumento del 39% nei volumi di vendita, attribuendo questa crescita alla maggiore richiesta di prodotti di alta qualità. Il mercato dei carpacci in Italia ha mostrato un incremento rapido, con un’attenzione particolare alla carne bovina e alle sue varianti premium. La strategia dell’azienda si concentra sull’ampliamento dell’offerta e sulla fidelizzazione dei consumatori.

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? Domande chiave Come ha fatto Rigamonti a far crescere i volumi del 39%?. Perché il mercato dei carpacci cresce così velocemente in Italia?. Cosa spinge l'86% degli italiani a scegliere carni di razza specifica?. Come influenzerà la nuova linea Angus la strategia di diversificazione aziendale?.? In Breve Il mercato carpacci cresce del 26,1% a febbraio 2026 secondo i dati Circana.. Rigamonti ha registrato un incremento volumi carpacci del 39% nel corso del 2025.. Il fatturato totale del gruppo ha raggiunto i 260 milioni di euro nel 2025.. Claudio Palladi punta su una Carta informativa per l'espansione nei mercati esteri..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rigamonti punta sul boom dei carpacci: arriva la nuova linea Angus ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Loreto, Pieroni punta sul boom turistico: +14% per la ripresaSabato 18 aprile 2026, la politica di Loreto si è ufficialmente spostata nelle strade: Moreno Pieroni ha inaugurato la sede della lista Loreto nel... Novara punta al futuro: arriva la tedesca Weske, nuova opposta? Cosa sapere La Igor Volley Novara ingaggia l'opposta tedesca Emilia Weske con contratto fino al 2027. Rigamonti porta in tavola il carpaccioTutti pazzi per il carpaccio, tra consumatori attenti alla linea e lavoratori indaffarati amanti della praticità e delle materie di prima scelta, il mercato corre più del previsto. Ed è così che il gr ... ilgiornale.it Rigamonti chiude il 2025 a 260 mln e accelera sui carpacci: +39% a volumeMilano, 9 mag. (askanews) – Rigamonti, azienda valtellinese leader nel comparto della bresaola e ... msn.com