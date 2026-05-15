Riforma della Polizia locale il sindaco Sacchetti | Il governo fa scaricabarile sui comuni e chiede sacrifici

Da riminitoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La riforma della Polizia locale approvata recentemente alla Camera sta suscitando reazioni contrastanti in diverse zone del Paese, tra cui la Valmarecchia. Il sindaco di Santarcangelo ha espresso critiche nei confronti del disegno di legge delega, accusando il Governo di scaricare sui Comuni oneri e responsabilità senza offrire adeguati mezzi di supporto. La discussione riguarda principalmente i cambiamenti nelle funzioni e nelle risorse assegnate alle forze di polizia locali, con il primo cittadino che evidenzia le difficoltà dei Comuni nel gestire questa fase di riforma.

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La riforma della Polizia locale approvata alla Camera accende il dibattito anche in Valmarecchia. A intervenire con toni duri è il sindaco di Santarcangelo, Filippo Sacchetti, che critica il disegno di legge delega accusando il Governo di scaricare ancora una volta sui Comuni costi e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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