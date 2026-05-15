Riforma della Polizia locale il sindaco Sacchetti | Il governo fa scaricabarile sui comuni e chiede sacrifici

La riforma della Polizia locale approvata recentemente alla Camera sta suscitando reazioni contrastanti in diverse zone del Paese, tra cui la Valmarecchia. Il sindaco di Santarcangelo ha espresso critiche nei confronti del disegno di legge delega, accusando il Governo di scaricare sui Comuni oneri e responsabilità senza offrire adeguati mezzi di supporto. La discussione riguarda principalmente i cambiamenti nelle funzioni e nelle risorse assegnate alle forze di polizia locali, con il primo cittadino che evidenzia le difficoltà dei Comuni nel gestire questa fase di riforma.

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