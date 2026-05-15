A Riccione sono stati raccolti 2,6 milioni di euro attraverso sanzioni legate a nuove strade e rotatorie. Restano da chiarire le modalità di utilizzo di questa somma e quali quartieri saranno interessati dai primi interventi di realizzazione delle rotatorie. La gestione di questi fondi e i dettagli sui cantieri sono stati oggetto di discussione tra le autorità locali, senza ancora comunicazioni ufficiali definitive. La situazione riguarda principalmente le aree interessate alle modifiche alla viabilità.

? Domande chiave Come verranno utilizzati esattamente i 2,6 milioni raccolti dalle sanzioni?. Quali quartieri di Riccione vedranno i primi cantieri per le rotatorie?. Perché l'amministrazione ha deciso di stornare i fondi delle multe?. Dove interverranno i lavori per riparare i marciapiedi danneggiati?.? In Breve Oltre 1,7 milioni euro derivanti dai limiti di velocità finanziano la sicurezza stradale.. 855.584 euro aggiuntivi derivanti da altre sanzioni finanziano la manutenzione straordinaria.. Nuove rotatorie realizzate negli incroci tra viali Angeloni e D’Annunzio e zona artigianale.. Interventi su marciapiedi e asfalto nei quartieri Marano, Abissinia e Riccione Due. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riccione: 2,6 milioni dalle multe per nuove strade e rotatorie

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