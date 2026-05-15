Renaissance in Economics secondo giorno di lavori all’Università Roma Tre

Nella giornata di oggi, presso le facoltà di Economia e Scienze Politiche dell’Università Roma Tre, si svolgono i lavori del secondo giorno di una conferenza dedicata a un nuovo approccio in ambito economico. Le sessioni prevedono interventi di studiosi e professionisti che affrontano temi relativi alle trasformazioni nel settore e alle teorie economiche emergenti. L’evento si svolge in un contesto accademico, con partecipanti provenienti da diverse istituzioni e con l’obiettivo di approfondire questioni legate alla disciplina economica.

(LaPresse) – Alle facoltà di Economia e Scienze Politiche dell’Università Roma Tre si discutono le proposte di sviluppo sostenibile all’interno del “Manifesto di nuova economia sociale e sostenibile”, al centro del congresso che nella prima giornata è stato ospitato dall’Università di Roma Tor Vergata, per la terza conferenza internazionale di “ Renaissance in Economics ”. Renaissance in Economics è organizzato da: NeXt Economia · Federcasse–BCC · Confcooperative · Università Roma Tor Vergata (Dipartimento di Economia) · Università Roma Tre (Dipartimenti di Scienze Politiche e di Economia e Finanza). Con il patrocinio di: AISRe · AISSEC · Economists for Peace & Security · SIEDS · SIEPI · STOREP. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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