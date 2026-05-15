Ravenna restauro Palazzo Merlato | 150 mila euro per il tetto
A Ravenna sono stati stanziati 150 mila euro per il restauro del tetto di Palazzo Merlato. L’intervento prevede l’installazione di nuovi ponteggi che interesseranno la via Cairoli, creando possibili disagi al passaggio pedonale. Le infiltrazioni d’acqua hanno provocato danni alla volta in legno dell’edificio, con evidenti segni di deterioramento. Non sono stati ancora comunicati i tempi previsti per i lavori e le eventuali modifiche alla viabilità durante i lavori di restauro.
? Domande chiave Come influenzeranno i nuovi ponteggi il passaggio in via Cairoli?. Quali danni strutturali hanno causato le infiltrazioni sulla volta in legno?. Quando finiranno i lavori in piazza del Popolo e via Cairoli?. Perché il centro storico è pieno di cantieri in questo periodo?.? In Breve Ponteggi in via Cairoli fino a giugno e in piazza del Popolo fino ad agosto.. Sostituzione travi in legno sopra lo scalone per risolvere infiltrazioni strutturali.. Interventi correlati previsti per colonna dell'aquila e Voltone del Savini a fine anno.. Assessore Massimo Cameliani conferma disagi per residenti e commercianti nelle zone interessate.. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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