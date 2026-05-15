Ravenna restauro Palazzo Merlato | 150 mila euro per il tetto

A Ravenna sono stati stanziati 150 mila euro per il restauro del tetto di Palazzo Merlato. L’intervento prevede l’installazione di nuovi ponteggi che interesseranno la via Cairoli, creando possibili disagi al passaggio pedonale. Le infiltrazioni d’acqua hanno provocato danni alla volta in legno dell’edificio, con evidenti segni di deterioramento. Non sono stati ancora comunicati i tempi previsti per i lavori e le eventuali modifiche alla viabilità durante i lavori di restauro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui