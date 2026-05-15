Rating Italia | S&P decide il nuovo giudizio sul debito il 15 maggio

Il 15 maggio sarà annunciato il nuovo giudizio di Standard & Poor’s sul debito italiano. L’agenzia di rating comunicherà la sua valutazione ufficiale, lasciando aperta la possibilità di revisioni sulla stabilità finanziaria del paese. Nel frattempo, si discute di come il conflitto in Medio Oriente potrebbe incidere sulla decisione, mentre le recenti stime di crescita di Moody’s hanno sollevato dubbi sul possibile mantenimento del rating attuale. L’attesa si concentra sui prossimi passi delle agenzie di valutazione finanziaria.

? Punti chiave Come influenzerà il conflitto in Medio Oriente la decisione di S&P?. Perché le stime di crescita di Moody’s mettono in dubbio il rating?. Quali fattori economici permetteranno di mantenere il giudizio positivo?. Cosa accadrà al debito italiano se il deficit supererà il 3%?.? In Breve Moody’s ha promosso il rating a Baa2 nel novembre 2025.. Fitch ha aggiornato il giudizio a BBB+ nel settembre 2025.. Dbrs ha confermato il rating A (low) il 17 aprile 2026.. Deficit previsto sotto il 3% del Pil nel corso del 2026..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). L’inflazione contenuta a 1,2% nel dicembre 2025 rafforza la resilienza economica valutata da S&P. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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