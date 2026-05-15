Nella giornata del 15 maggio a Chiaravalle, due persone sono state arrestate in seguito a un tentativo di raggiro da parte di un individuo che si spacciava per un finanziere. La polizia locale, grazie a un intervento rapido e coordinato tra i reparti sul territorio, è riuscita a individuare e fermare i sospetti poco dopo aver ricevuto la segnalazione. La cattura si è verificata in breve tempo, contribuendo a bloccare un tentativo di truffa che mirava a persone considerate vulnerabili.

CHIARAVALLE (Ancona), 15 maggio 2026 – Una risposta fulminea e una perfetta sinergia tra i reparti territoriali dell'Arma hanno permesso di sventare l'ennesimo, odioso reato ai danni delle fasce più vulnerabili della popolazione. I carabinieri della stazione di Chiaravalle, supportati dai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Jesi, hanno arrestato in flagranza di reato due fratelli di origini campane – un uomo di 27 anni e una donna di 34 – ritenuti responsabili di truffa aggravata in concorso. I due malviventi, vecchie conoscenze delle forze di polizia per reati specifici, sono stati intercettati e bloccati pochi minuti dopo aver raggirato una coppia di coniugi ultraottantenni residenti a Montecarotto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Raggiro del finto finanziere: caccia all'uomo e due arresti lampo a Chiaravalle

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