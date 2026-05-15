Durante un intervento radiofonico, l’ex calciatore ha commentato la situazione attuale del calcio italiano, dedicando alcune parole anche alla squadra partenopea. Ha sottolineato come l’Inter abbia mostrato determinazione, mentre ha criticato l’approccio del Napoli in relazione agli infortuni, affermando che non costituiscono una scusa valida. Le sue considerazioni sono state trasmesse nel corso di una trasmissione dedicata al calcio nazionale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Christian Vieri analizza senza filtri il momento del calcio italiano e la stagione del Napoli. L’ex attaccante di Inter, Juventus, Milan, Lazio e Atletico Madrid è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sia sul dominio nerazzurro sia sul rendimento della squadra di Antonio Conte. Parlando dell’Inter, Christian Vieri a Radio Kiss Kiss Napoli ha elogiato apertamente il percorso della formazione nerazzurra, definendola nettamente superiore rispetto alle concorrenti italiane. “L’Inter è stata forte, ha fatto un buon campionato, l’hanno stravinto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Radio Kiss Kiss Napoli: “Vieri esalta l’Inter e punge il Napoli: ‘Gli infortuni non sono scuse’”

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