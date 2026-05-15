Radio Catania Eventi la storia di Zio Piero tra musica e arte

In un’intervista rilasciata a GBT Magazine, il fondatore di Radio Catania Eventi ha condiviso il suo percorso personale e professionale. La conversazione, condotta dal direttore Alessandro Cardito, si focalizza sulla storia di Zio Piero e sul ruolo che ha avuto nel mondo della musica e dell’arte. La chiacchierata fornisce dettagli sulla nascita del progetto e sulle tappe principali della sua attività nel settore radiofonico.

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L’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di GBT Magazine, diretta dal direttore Alessandro Cardito, racconta il percorso umano e professionale di Zio Piero, fondatore di Radio Catania Eventi.. Dietro il nome Radio Catania Eventi c’è la storia di un uomo che ha trasformato la passione per la musica neomelodica in un progetto di vita. Zio Piero, art director e fondatore dell’agenzia, racconta ai microfoni di GBT Magazine ed in un’intervista curata dal direttore Alessandro Cardito un percorso che nasce da un amore autentico per la canzone popolare e si sviluppa in un’attività capace di unire artisti, pubblico e territorio. “Fin da ragazzo... 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Radio Catania Eventi, la storia di Zio Piero tra musica e arte ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video DENTRO COSANOSTRA: IL PENTITO PASQUALE DI FILIPPO SI SCONTRA IN AULA CON IL BOSS LEOLUCA BAGARELLA Sullo stesso argomento Natale di Roma 2026: quattro giorni di eventi gratuiti tra musica, arte e storiaDal 19 al 22 aprile Natale di Roma torna a celebrare la nascita dell’Urbe con un ricco programma di iniziative culturali gratuite diffuse in tutta...