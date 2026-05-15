Quinto concerto A Gianandrea Gavazzeni | si esibisce il Duo Bortoluzzi

Il quinto concerto intitolato “A Gianandrea Gavazzeni” si svolgerà al Ridotto Gavazzeni del Teatro Donizetti sabato 16 maggio 2026 alle 17. In questa occasione si esibirà il Duo Bortoluzzi, che proporrà un programma musicale. La manifestazione fa parte di una serie di eventi dedicati al celebre direttore d’orchestra. L’ingresso è previsto con biglietto e l’appuntamento si inserisce nel calendario delle iniziative culturali della stagione.

Il quinto concerto “A Gianandrea Gavazzeni”, in calendario al Ridotto Gavazzeni del Teatro Donizetti, si terrà sabato 16 maggio 2026 alle 17. Il programma. Claude Debussy Prélude à l’après-midi d’un faune. César Franck Sonata in la maggiore per violino e pianoforte. Victor de Sabata Melodia. Maurice Ravel Tzigane op. 76. Cenni biografici. Federica Bortoluzzi, pianista, si afferma giovanissima debuttando a nove anni con il Concerto in sol maggiore di Haydn. Formata tra Milano e Brescia e perfezionatasi con Maria Tipo e Andrea Lucchesini, sviluppa un percorso artistico fondato su rigore e profondità interpretativa. Svolge un’intensa attività... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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