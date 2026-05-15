Negli ultimi due anni, il territorio ha subito quattro alluvioni, avvenute a maggio e settembre 2023, a settembre 2024 e a marzo 2025, oltre a un terremoto di magnitudo 4. La sequenza di eventi ha causato danni significativi alle strutture e alle infrastrutture locali. In risposta, sono stati avviati interventi di ricostruzione, con un focus sulla messa in sicurezza e il ripristino delle zone più colpite. Le autorità stanno monitorando gli sviluppi relativi ai lavori di riparazione e alle misure di prevenzione.

MARRADI – Le alluvioni di maggio e settembre 2023, l’alluvione di settembre 2024 e quella di marzo 2025, il terremoto di magnitudo 4.9 nel settembre 2023, oltre alluvionali di minore intensità che hanno comunque provocato o aggravato situazioni precarie. Un totale di lavori di somma urgenza di 11.259.230,60 euro. Un totale di lavori di ricostruzione di 49.588.156,80 euro. Ieri sera, nela sala Mokambo dello storico Teatro degli Animosi, alla presentazione del report A un anno dall’alluvione del 14 e 15 marzo, organizzata dall’amministrazione comunale, il sindaco Tommaso Triberti ha illustrato le numerose criticità affrontate e gestite dal piccolo comune dell’Alto Mugello ripercorrendo le emergenze degli ultimi due anni, a partire dall’alluvione di maggio 2023 che danneggiò l’Emilia Romagna ma anche i comuni toscani dell’Alto Mugello. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Quattro alluvioni e un terremoto in due anni, Marradi traccia un bilancio della ricostruzione

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