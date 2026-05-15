Stasera alle 21,20 su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. La trasmissione si concentra sui fatti di cronaca più recenti, offrendo aggiornamenti e dettagli sui casi di attualità. La puntata prevede interventi di esperti e testimonianze, con l’obiettivo di fornire un quadro chiaro sugli eventi trattati. Il programma si propone di analizzare le notizie con un taglio giornalistico diretto e preciso.

. Questa sera, venerdì 15 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Al centro della puntata, ancora il giallo di Garlasco, con tutti gli ultimi aggiornamenti relativi all’inchiesta per l’omicidio di Chiara Poggi. Gli indizi raccolti dalla Procura di Pavia potrebbero essere ritenuti utili dall’accusa per provare la colpevolezza di Andrea Sempio e scagionare Alberto Stasi: l’analisi in studio per fare chiarezza, tra audio, intercettazioni, nuovi dettagli e testimonianze inedite. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 15 maggio 2026

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