Un semplice gesto come una spruzzata di profumo può influenzare l’umore di una persona, offrendo una sensazione di benessere immediata. Recenti studi evidenziano come alcune fragranze siano associate a effetti positivi, grazie alla loro composizione e alle note che richiamano sensazioni di comfort. La scelta di un determinato profumo può quindi diventare un’abitudine quotidiana per migliorare lo stato d’animo. La percezione olfattiva, infatti, si collega direttamente ai centri cerebrali coinvolti nelle emozioni.

Il successo dei profumi di nicchia è sotto il naso di tutti. C’è moltissima ricerca in questo campo, e il mercato propone continuamente combinazioni di essenze ricercate e inusuali. Amo questo tipo di profumi, che hanno una particolarità. Spesso sono piuttosto intensi, talvolta persino «aggressivi», irrompono nell’ambiente nel quale ci si trova, e lasciano scie molto concrete, quasi come quella del cibo e delle torte nei fumetti dell’orso Yoghi. Ma ce ne sono anche altri che fanno l’esatto opposto. Invece della scia creano una specie di aura, occupano una piccola porzione di spazio intorno al nostro corpo, dove si percepisce il profumo, senza invadere l’ambiente circostante. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Quando si dice che i profumi trasformano l'umore

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I profumi fanno male No, tutti i cosmetici in commercio sono sicuri

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