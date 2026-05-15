quando cuba era davvero una minaccia per gli stati uniti

Oltre quarant'anni fa, la crisi dei missili a Cuba rappresentava una delle tensioni più alte tra Stati Uniti e l’isola caraibica, che all’epoca ospitava testate nucleari sovietiche. La situazione si risolse con un accordo tra le due potenze e la rimozione delle testate da Cuba. Oggi, invece, si parla di altre minacce e di diversi tipi di tensioni che coinvolgono l’isola, ma senza la presenza di armi nucleari sul suo territorio.

Oltre quarant'anni fa, durante la "crisi dei missili": oggi al posto delle testate nucleari ci sono un paio di cartelli e dei silos distrutti A San Cristóbal, un comune cubano di 70mila abitanti a ovest della capitale L’Avana, oggi c’è un cartello arrugginito, alcuni alberi di mango e un’anziana custode che si lamenta, come buona parte dei cubani, di non ricevere lo stipendio da tre mesi. Negli anni Sessanta erano state posizionate lì delle testate nucleari sovietiche, a meno di 150 chilometri dalle coste statunitensi. Oggi i silos di cemento in cui erano conservate sono stati smontati e riutilizzati, come molte cose a Cuba: funzionano bene come recinti per i maiali, quando ci sono i maiali. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Cuba nel caos tra buio e terremoto. Trump minaccia di prendersi l'isola

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