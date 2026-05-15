Qual è l' età media di un' auto in provincia di Lecco?

In provincia di Lecco, l’età media delle automobili in circolazione continua a salire, secondo un’indagine recente di Facile. I dati indicano che le vetture più vecchie rappresentano ormai una presenza consolidata tra le strade della zona. La crescita dell’età media si inserisce in un quadro di aggiornamenti del parco auto e di scelte di acquisto più attente da parte dei cittadini. La situazione attuale riflette un fenomeno che interessa molte aree del Paese, con auto di alcuni anni di età che dominano il panorama locale.

Continua a crescere l’età media delle auto in circolazione in provincia di Lecco, ormai arrivata, secondo un recente studio di Facile.it, a 12 anni e 5 mesi. In regione Lombardia “l’anzianità media” delle vetture è pari a 11 anni e 11 mesi. Il recente aumento del costo della vita (e anche dei. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Multi SubHe Missed His Own Wedding—Then Fell in Love With the Wife He Wanted to Divorce

Sullo stesso argomento

Auto sempre più vecchie a Foggia (e nel resto della Puglia): l'età media dei veicoli su strada è di 14 anniContinua a crescere l’età media delle auto in circolazione in Puglia, ormai arrivata a 14 anni, in aumento del 4% su base annua; il dato arriva dallo...

Cresce l’età media delle auto in circolazione in Calabria, a Reggio il dato è su 14 anni e 7 mesi (+4%)Continua a crescere l’età media delle auto in circolazione in Calabria, ormai arrivata a 14 anni e 4 mesi, in aumento del 3% su base annua; il dato...

Chiara Ferragni compie gli anni ma l'età sulla torta non è corretta. Quale sarà la verità? 29 o 39? #chiaraferragni #compleanno #tantiauguri #età x.com

Primi passi del bambino: qual è l'età giusta? Quanto conta la genetica? Il girello va utilizzato? E le scarpe?Muovere i primi passi è un evento importantissimo nella vita e nello sviluppo dei bambini. Lo sanno i genitori che attendono questo momento come il segnale che il loro piccolo sta diventando grande, ... corriere.it

Qual è l'età biologica del nostro cuore? Gli esami utili per stabilirlo e come sapere se corriamo dei rischiQuanti anni ha, davvero, il tuo cuore? Saperlo potrebbe essere assai utile per valutare il rischio di eventi cardiovascolari come infarti e ictus, che tuttora sono la prima causa di morte nel nostro ... corriere.it