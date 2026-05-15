Provaglio d' Iseo | Scendinpiazza

C'è un'idea di economia e di tempo che non passa attraverso i grandi centri commerciali, ma attraversa le piazze e lo scambio diretto. È questo lo spirito dello Scendinpiazza, che torna a Provaglio d'Iseo per l'edizione di maggio 2026. L’appuntamento trasforma l’area del mercato di via Sebina in. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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