Protesi steampunk | l’arte degli studenti trasforma la disabilità
Gli studenti dell'Accademia di Cagliari hanno realizzato protesi ispirate allo stile steampunk, combinando elementi estetici caratteristici di questo genere con tecnologie funzionali. Le creazioni sono state progettate per integrare aspetti visivi e pratici, dando nuova forma alla relazione tra disabilità e design. La sperimentazione si inserisce in un percorso di ricerca che mira a unire l’arte e la tecnologia, offrendo soluzioni personalizzate e innovative nel campo delle protesi.
? Punti chiave Come può l'estetica steampunk cambiare il rapporto con la disabilità?. Cosa hanno creato gli studenti dell'Accademia di Cagliari sulle protesi?. Perché queste opere rifiutano l'idea di mimetizzare il limite fisico?. Dove potrai vedere dal vivo queste protesi trasformate in arte?.? In Breve Progetto avviato due anni fa dall'associazione Mad2Factory Aps.. Esposizione prevista 16 e 17 maggio presso il Parco della Musica.. Tredici studenti dell'Accademia d'arte di Cagliari hanno decorato le protesi.. Manifestazione La Grande Jatte – Modern Times ospita lo stand dedicato.. Tredici studenti dell’Accademia d’arte di Cagliari trasformeranno la percezione della disabilità attraverso il design nel Parco della Musica, dove il 16 e il 17 maggio si terrà la manifestazione La Grande Jatte – Modern Times. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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