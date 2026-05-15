Protesi steampunk | l’arte degli studenti trasforma la disabilità

Gli studenti dell'Accademia di Cagliari hanno realizzato protesi ispirate allo stile steampunk, combinando elementi estetici caratteristici di questo genere con tecnologie funzionali. Le creazioni sono state progettate per integrare aspetti visivi e pratici, dando nuova forma alla relazione tra disabilità e design. La sperimentazione si inserisce in un percorso di ricerca che mira a unire l’arte e la tecnologia, offrendo soluzioni personalizzate e innovative nel campo delle protesi.

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